فيما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية دوي 4 انفجارات عنيفة في شرق بندر عباس جنوبي إيران، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «الكونغرس» رسمياً، اليوم (الإثنين) باستئناف العمليات العسكرية في إيران.



ووجه ترمب رسالة إلى قادة «الكونغرس»، أكّد فيها أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف داخل إيران في 7 يوليو.



وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات: «لدينا أقوى جيش في العالم وترون ذلك في إيران. إيران كانت تفرض إرادتها على الآخرين طوال 47 عاماً لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا. نحن من نفرض إرادتنا على إيران وليس العكس».



ومن المقرر أن يلقي ترمب خطاباً إلى الأمة مساء الخميس القادم، وفقاً لما أعلنه، لكنه لم يحدد موضوع الخطاب المرتقب.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «الخطاب سيكون عند الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي 1:00 الجمعة بتوقيت غرينتش».



وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن مضيق هرمز مفتوح، وسيبقى مفتوحاً، سواء بمشاركة إيران أو دونها، مؤكداً إعادة تفعيل الحصار على إيران، الذي ذكر أنه يستهدف فقط منع سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج.



وأشار إلى أن جميع الدول الأخرى سيكون لها استخدام عادل ومفتوح للمضيق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستُعرف، من الآن فصاعداً، باسم «حارسة مضيق هرمز».



من جهة أخرى، ذكرت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء أنه سُمع دوي انفجارات في بندر عباس بجنوب إيران. وأوضحت أن طبيعة الانفجارات غير معروفة، فيما قال التلفزيون الإيراني إن دوي 4 انفجارات سمع شرقي مدينة بندر عباس بجنوب إيران.