أعلنت المنظمة البحرية الدولية اليوم (الإثنين) معارضتها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم عبور على أي مضيق تابع للمنظمة البحرية الدولية.



وقالت المنظمة: «ننتظر مزيداً من التفاصيل حول تصريح ترمب بأنه سيفرض رسوماً بنسبة 20% على البضائع عبر مضيق هرمز»، مؤكدة أنها تعارض فرض رسوم على عبور أي مضيق يُستخدم للملاحة الدولية.



وأضافت: «لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق».



وأظهرت بيانات شركة «كبلر» لتتبع السفن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت خلال عطلة نهاية الأسبوع بأكثر من النصف مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى 19 سفينة فقط. وبحسب «كبلر» فإن هذا المستوى يعادل تقريباً حركة الملاحة التي سُجلت في الفترة التي سبقت التوصل إلى اتفاق السلام المؤقت في أبريل.



وقالت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة على لسان المتحدث باسمها: «نحن على علم بالمنشور وننتظر مزيداً من التفاصيل»، مضيفاً: «لقد كنا دائماً ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة البحرية الدولية تعارض بشدة فرض رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور عبر مضيق».



وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق اليوم إن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحاً سواء بوجود إيران أو من دونها، موضحاً أن أمريكا ستكون حامية مضيق هرمز، ولكن سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة.