أعادت السلطات اليمنية، مساء اليوم (الإثنين)، فتح الأجواء أمام حركة الملاحة الجوية، مع استئناف تشغيل جميع الرحلات في المطارات اليمنية، عقب تعليق مؤقت شهدته الحركة الجوية خلال الساعات الماضية جراء التطورات الأمنية في البلاد التي فرضت اتخاذ إجراءات مؤقتة.



وأصدرت الجهات المختصة توجيهات باستئناف الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية، وعودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي، بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت في وقت سابق.



ومن المتوقع أن تعود شركات الطيران إلى تشغيل رحلاتها المجدولة وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مع استئناف حركة السفر من وإلى المطارات اليمنية بصورة تدريجية، بعد زوال الأسباب التي استدعت اتخاذ قرار الإغلاق المؤقت.



وتأتي هذه الخطوة إيذانًا بعودة النشاط الملاحي والجوي إلى طبيعته.



وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وجهت في وقت سابق اليوم تحذيراً لجميع شركات الطيران والمنظمات الدولية العاملة في مجال الرحلات من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية، مؤكدة أن جميع مطارات الجمهورية اليمنية مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر.



وكانت الحكومة اليمنية شكلت فريقاً حكومياً لإدارة الأزمة، يتولى تنسيق وإدارة الجهود العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، ومتابعة تطورات الموقف بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم والبقاء في حالة يقظة والرد السريع على أي اعتداءات أو خروقات للأجواء والسيادة اليمنية باعتبارها خطاً أحمر، بما يضمن توحيد الأداء الحكومي وسرعة اتخاذ القرار والاستجابة الفاعلة للتطورات كافة.