كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، عن تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشرافية لجيشي البلدين.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر تأكيده تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل. وأوضح المصدر أن الهدف من التأجيل هو وضع معايير واضحة.



وبحسب الهيئة، فإنه لم يتم تحديد جدول زمني لإنشاء المنطقتين التجريبيتين في لبنان. وذكرت الهيئة أنه سيتم تشكيل غرفة تنسيق تعمل دون توقف لتنفيذ الآلية الأمنية مع لبنان.



وكان موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي قد قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قاما بجولة اليوم في ما أسماها بـ«المنطقة الأمنية» التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.



ونقل الموقع الإخباري عن نتنياهو قوله: «أهم ما قمنا به هنا (في جنوب لبنان) هو إنشاء مناطق عازلة، مناطق أمنية، ليس على جانبنا من الحدود، بل على جانبهم».



وتعهد رئيس الوزراء مجدداً ببقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان حتى زوال تهديد جماعة «حزب الله» لشمال إسرائيل.



فيما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: «علاقتي جيدة جداً مع ترمب، لكن ثمة اختلافات في وجهات النظر».



وشدد بالقول: «على حزب الله أن يرحل ولا مكان له في جنوب لبنان»، موضحاً أن إسرائيل ولبنان يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما.



وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه دمر بنية تحتية تحت الأرض كانت تستخدمها جماعة «حزب الله» في قرية بجنوب لبنان.