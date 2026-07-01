تعكس مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 تطوراً متواصلاً في حضور الكرة العربية على الساحة الدولية، بعد أن أصبحت المشاركة أكثر اتساعاً وتنوعاً من أي وقت مضى. ويواكب هذا الحضور طموح متزايد للمنافسة على الأدوار المتقدمة وترسيخ مكانة عربية أكثر تأثيراً في أكبر محفل كروي عالمي.



ويواصل المنتخب المغربي تأكيد مكانته بين أبرز المنتخبات العربية والعالمية، مستنداً إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022 بحلوله رابعاً على العالم، ومعززاً هذا المسار في مونديال 2026 بتأهله إلى دور الـ16، في امتداد لمشروع كروي يقوم على الاستقرار الفني، وتطوير المواهب، وبناء هوية واضحة داخل الملعب.



كما يواصل المنتخب الجزائري حضوره في المشهد المونديالي، مدعوماً بجيل يمتلك عناصر فنية مميزة، مع تطلع إلى تعزيز الأداء الجماعي ورفع مستوى الجاهزية بما ينسجم مع متطلبات المنافسة العالمية.



ويستند المنتخب المصري إلى إرث عريق في كأس العالم، مدعوماً بخبرة تراكمية وطموح متجدد لترجمة الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الكرة المصرية إلى نتائج تعزز مكانتها على الساحة الدولية.



وخرجت منتخبات السعودية وقطر والعراق والأردن وتونس من البطولة بعد مشاركات أضافت إلى رصيدها خبرات فنية مهمة من خلال الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة، وأسهمت في تقييم مستوياتها وتحديد أولويات التطوير خلال المرحلة المقبلة.



ومثل المنتخب السعودي امتداداً لتاريخه المونديالي، مستنداً إلى سجل حافل يتقدمه بلوغ دور الـ16 في نسخة 1994، وأضافت مشاركته الحالية خبرة جديدة تدعم مسيرة التطوير وترفع من جاهزية عناصره للاستحقاقات المقبلة.



وعزز المنتخب القطري خبراته الفنية والتنظيمية عبر مواصلة البناء على المكتسبات التي تحققت بعد استضافة مونديال 2022، بما يدعم تطور الكرة القطرية على المدى البعيد.



وأظهر المنتخب العراقي مجموعة من اللاعبين الشباب الذين قدموا مؤشرات واعدة لمستقبل الكرة العراقية، واكتسبوا خبرة دولية تمثل قاعدة مهمة لمواصلة التطور.



وشكلت المشاركة الأولى لمنتخب النشامى في كأس العالم محطة تاريخية في مسيرة الكرة الأردنية، ورسخت خبرة يمكن البناء عليها خلال الاستحقاقات المقبلة.



وأضاف المنتخب التونسي مشاركة جديدة إلى سجله المونديالي الممتد منذ عام 1978، معززاً خبراته في مواجهة نخبة المنتخبات العالمية، ومواصلاً حضوره بين المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم.



وتعكس المشاركة العربية في مجملها اتساع قاعدة المنافسة وارتفاع مستوى الخبرة، إلى جانب تنامي أهمية الاستثمار في الفئات السنية، وتطوير منظومات التدريب، وتعزيز الاستقرار الفني والإداري، بما يسهم في رفع القدرة على المنافسة في البطولات الكبرى.



ويبرز المنتخب المغربي بوصفه النموذج العربي الأكثر اكتمالاً على مستوى المشروع الكروي في المرحلة الراهنة، بعد تأهله إلى دور الـ16 ومواصلته الحضور التنافسي المميز على الساحة العالمية، فيما تمتلك الجزائر ومصر، إلى جانب السعودية وقطر والعراق والأردن وتونس، مقومات تدعم تطور الكرة العربية وصناعة نتائج أكثر تأثيراً في المستقبل.



ومع اقتراب استضافة كأس العالم 2030 في المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ونسخة 2034 في المملكة العربية السعودية، تبدو الكرة العربية أمام فرصة تاريخية لتعزيز مكتسباتها، وترجمة التطور الفني والإداري إلى إنجازات رياضية ترسخ حضورها في كرة القدم العالمية.



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