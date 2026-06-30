رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، سحب قواته من جنوب لبنان في ظل استمرار تهديدات حزب الله.



وأكّد نتنياهو خلال زيارته إلى قواته في جنوب لبنان أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما حزب الله مستمر في تهديداته، مضيفاً: «موقفنا واضح، لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد، وما دام حزب الله موجوداً هنا ومسلحاً ويهددنا، فسنبقى هنا».



واعتبر أن المناطق الأمنية تغيير في المفاهيم، موضحاً أنه وجه بتدمير كل ما كان يستخدم للهجوم كالأنفاق والقرى.



وطالب نتنياهو بضرورة اعتراف لبنان بإسرائيل، قائلاً: «لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، ونقول لإيران وحزب الله اخرجوا من هنا، فهناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان العيش بسلام».



وشدد بالقول: «على حزب الله أن يرحل ولا مكان له في جنوب لبنان»، موضحاً أن إسرائيل ولبنان يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما.



وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه دمر بنية تحتية أسفل الأرض كانت تستخدمها جماعة حزب الله في قرية بجنوب لبنان.



وأظهرت صور أقمار صناعية تغيرات واسعة في بلدة مركبا جنوبي لبنان، مما يبين أن هناك دماراً واسعاً وأعمال تجريف داخل النطاق السكني ومحيطه.



في المقابل، التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش رودولف هيكل لبحث مهمات المؤسسة العسكرية في المرحلة القادمة، وبحسب الرئاسة اللبنانية فإن النقاش يدور حول آليات تنفيذ التفاهمات الميدانية وضبط الوضع الأمني في الجنوب.