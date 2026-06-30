استعاد العراق 19 مليار دينار عراقي (نحو 16.4 مليون دولار أمريكي)، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في قضايا فساد، بحسب ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى اليوم (الثلاثاء).



ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن مجلس القضاء أن استرداد الأموال جاء ضمن التحقيقات في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية.



وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع، مبيناً أن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام، وتمكين الدولة من أداء واجباتها، وتعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد.



وأضاف أنه لا يمكن ربط مكافحة الفساد بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن المقررة في منتصف يوليو القادم، مشيراً إلى أن الحكومة أبلغت الفصائل المسلحة بأن آخر موعد لحصر السلاح بيد الدولة سيكون في 21 سبتمبر القادم.



وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، اليوم، إن الحكومة العراقية تواصل حملتها لمكافحة الفساد.



وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار، و4 مليارات دينار عراقي (3 ملايين و54 ألف دولار)، فضلاً عن امتلاكه عدداً من العقارات.