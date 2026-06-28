في خطوة تنموية جديدة تعكس استمرار الأيادي البيضاء للمملكة العربية السعودية في إسناد الشعب اليمني ودعم استقراره، بدأت السلطة المحلية بمحافظة المهرة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الترتيبات الإجرائية النهائية لبدء مرحلة التشغيل الأولي لـ«مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية»، بالتوازي مع مناقشة حزمة من المشاريع التنموية والخدمية والحيوية التي تنفذها المملكة في المحافظة.



واستقبل محافظ المهرة محمد علي ياسر، وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس، وبحضور مدير مكتب البرنامج بالمحافظة المهندس عبدالله باسليمان.



ورحب المحافظ بوفد البرنامج السعودي، مشيداً بمستوى الشراكة الإستراتيجية والتعاون المثمر بين السلطة المحلية والبرنامج في إنجاز المشاريع الحيوية التي تسهم بشكل ملموس في تعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



​وثمّن ياسر الدعم السخي واللامحدود الذي تقدمه القيادة في المملكة، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.



وأكد المحافظ أن هذه المواقف الأخوية الصادقة ستظل محفورة في وجدان أبناء اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي محمد سعيد آل جابر، في متابعة وإنجاز هذه المشاريع الإستراتيجية.



​واستمع المحافظ إلى شرحٍ مفصل من مساعد المشرف العام المهندس حسن العطاس حول الترتيبات النهائية لتشغيل هذا الصرح الطبي والتعليمي العملاق، مؤكداً أنه تم تسليم المنشأة رسمياً للشركة المشغلة تمهيداً لبدء مرحلة التشغيل الأولي التي ستستمر ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتتضمن تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والفنية والإدارية على أحدث الأجهزة والمعدات، لضمان الجاهزية الكاملة والقصوى للمنشأة قبل التدشين الرسمي واستقبال المرضى من أبناء المهرة والمحافظات المجاورة.



​وأشار العطاس إلى أن عقد تشغيل المستشفى يمتد لثلاث سنوات بتمويل كامل من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، موضحاً أن المدينة الطبية ستوفر خدمات تخصصية متقدمة تشمل، الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتنويم، والعمليات الجراحية، والعناية المركزة، إضافة إلى منظومة تشخيصية متكاملة (مختبرات وأشعة متطورة)، وصيدلية، وخدمات مساندة كـ(التعقيم المركزي، بنك الدم، التغذية، الإسعاف، إدارة السجلات الطبية) وفق أعلى معايير الجودة العالمية.



​وفي السياق ذاته اطلع محافظ المهرة على آليات استقطاب الكوادر البشرية للعمل في المدينة الطبية، وجرى التأكيد على منح الأولوية الكاملة لأبناء محافظة المهرة وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة، الاستحقاق، والشفافية، بما يضمن استقطاب الكفاءات المؤهلة لتقديم خدمات صحية متميزة.



​كما شهد اللقاء استعراض عدد من المشاريع الإستراتيجية المستقبلية التي تتطلع إليها المحافظة، وفي مقدمتها المرحلة الثانية للمدينة الطبية والمتمثلة في إنشاء كلية العلوم الصحية لتأهيل الكوادر الطبية محلياً ورفد القطاع الصحي بالكفاءات المتخصصة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الخدمية، من بينها أوضاع الكهرباء واحتياجات الوقود، ودراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاوات، إضافة إلى مشاريع الطرق والمياه، وفي مقدمتها مشروع طريق (الغيضة – تريم) الإستراتيجي، والسبل الكفيلة بتعزيز البنية التحتية.



​وفي ختام اللقاء جدد وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأكيده على استمرار الدعم التنموي والخدمي للمحافظة، والعمل التكاملي مع السلطة المحلية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية القصوى التي تلبي تطلعات المواطنين وتدعم ركائز التنمية المستدامة.