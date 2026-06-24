أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، رغم «التقارير الإعلامية المضللة».

وكتب على منصته «تروث سوشيال»، اليوم الأربعاء: أن طهران أبلغت واشنطن أنه «لا توجد أي رسوم عبور، ولا تكاليف تأمين، ولا أي رسوم أخرى من أي نوع يتم طلبها أو تحصيلها على السفن التي تعبر مضيق هرمز».

وحذّر ترمب من أنه «إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة، فإن المفاوضات ستنتهي فوراً». وأضاف: «كما أوضحت، لم نمنح إيران أي أموال أو نفرج عن أي أموال تعود لها. ما سيتم الإفراج عنه هو جزء من أموالها التي تقع تحت سيطرة واشنطن، وسيتم توجيهها إلى المزارعين ومربي المواشي لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها».

واعتبر أن إيران في حاجة ماسة إلى الغذاء، وإن الإدارة الأمريكية ستشتريه لها من الولايات المتحدة حصراً لتلبية هذه الاحتياجات.

من جانبه، أكد ⁠متحدث باسم ‌المنظمة البحرية الدولية ​التابعة ⁠للأمم المتحدة، أن سفناً عبرت بالفعل ​مضيق هرمز في إطار خطة ⁠جديدة ​لمغادرة السفن ​أطلقتها المنظمة أخيراً.

وقال ‌المتحدث اليوم «بدأت السفن ​بالفعل في ⁠العبور بموجب ​الخطة». وأضاف أن سفينتين على الأقل لنقل البضائع الجافة السائبة وسفينة شحن عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة خلال الساعات الـ12 الماضية، وإن ما لا يقل عن 35 سفينة تجارية أخرى، معظمها سفن لنقل البضائع الجافة السائبة وسفن شحن وحاويات، تستعد لعبور المضيق.