نفت وزارة الخارجية الإيرانية ما أعلنه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن طهران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفتيش منشآتها النووية.



لا لقاءات مع مدير الوكالة الدولية



وأكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في إحاطة صحفية، اليوم (الثلاثاء): «لا ننوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع».



وأعلن أن الوفد الإيراني الذي ترأسه محمد باقر قاليباف إلى سويسرا لم يجرِ أي لقاء مع مدير الوكالة الأممية رافاييل غروسي.



ولفت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة «تقوم على الاحترام والالتزام بالواقع وأي حديث متعال سيقوض مسار الاتفاق». وأضاف أن «الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم تسعى لتنفيذ جميع بنودها قبل بدء التفاوض بشأن الملف النووي».



ملف لبنان والأموال المجمدة



وبشأن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والتي نصت مذكرة التفاهم على الإفراج عن جزء منها يقدر بـ 12 مليون دولار، قال: «نحن أحرار في التصرف بأموالنا المجمدة التي سيفرج عنها ولا توجد أي قيود عليها». وأكد بقائي أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لن تكون موضع تفاوض مع أي طرف، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



وحول لبنان، أوضح متحدث الخارجية أنه تم الاتفاق خلال المحادثات على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد في لبنان.



ولفت إلى أن الآلية التي تم الاتفاق عليها تهدف أيضا إلى مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان. وشدد على أن «وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم»، مضيفاً أن «التزام أمريكا واضح بهذا الشأن». وقال إن الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم تسعى لتنفيذ جميع بنودها قبل بدء التفاوض بشأن الملف النووي.



إيران سترد على انتهاك التفاهمات



من جانبه، أفاد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني أنه «لم تجر أي مناقشات بشأن السماح للمفتشين بدخول البلاد»، مضيفاً أن «مناقشة الأنشطة النووية ستكون بالمرحلة التالية من المحادثات» مع الجانب الأمريكي. وقال: «يجب تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم بالكامل قبل التفاوض بشأن الملف النووي ودور وكالة الطاقة الذرية». وأكد أن مضيق هرمز مفتوح بدون رسوم لكن ما سيحدث بعد 60 يوماً يعتمد على المفاوضات.



وأشار إلى أن المحادثات الرئيسية بشأن هرمز ستجري بين إيران وعمان تليها مناقشات متوازية مع أطراف مذكرة التفاهم.



وأوضح أنه إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك من خلال مهاجمة لبنان أو استهداف حزب الله داخل لبنان، فإن إيران سترد.