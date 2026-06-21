أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن بلاده وقّعت التزاماً بعدم امتلاك سلاح نووي، بناءً على طلب الولايات المتحدة، معتبراً أن هذا الموقف يعكس توجه إيران الثابت في هذا الملف.



ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله، اليوم الأحد، إن إيران لا تسعى إلى الحصول على سلاح نووي في أي مرحلة، مشيراً إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه ضمن التفاهمات الجارية مع واشنطن.



وقال إن هذا الالتزام يأتي في إطار مسار التفاهمات بين الجانبين، مؤكداً أن موقف بلاده واضح وثابت بشأن رفض امتلاك السلاح النووي، لكننا لن نتخلى عن حقنا في التخصيب، وليس أمام الطرف الآخر خيار سوى القبول بهذا الحق.



من جانبه، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بأن إيران لن تبدأ المرحلة التالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات والبرنامج النووي حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.



وكتب بقائي في صفحته على منصة «إكس»: «يُخصص اجتماع اليوم في سويسرا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب في 18 يونيو 2026».



وأضاف: «وفقاً للمادة 13 من المذكرة، فإن بدء المفاوضات بشأن اتفاق نهائي مشروط بتنفيذ المواد 1 و4 و5 و10 و11. ودون تنفيذ هذه البنود، ولا سيما المادة 1 (إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان)، يستحيل الانتقال إلى مرحلة المفاوضات بشأن اتفاق نهائي»، مشيراً إلى أن المفاوضات في سويسرا ستركز على تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم، بما في ذلك تصدير النفط الإيراني ورفع تجميد الأصول.



وتنص المذكرة التي وقّعها الطرفان، الأربعاء الماضي، على إجراء مفاوضات خلال مهلة 60 يوماً، للتوصل إلى اتفاق نهائي يركز على البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على طهران.



وكان مسؤول إيراني، قال لشبكة CNN الأمريكية، إن إنهاء الصراع في لبنان يمثل البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني في سويسرا. واعتبر أن هذه المحادثات لا تُعد جزءاً من المفاوضات الرسمية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بسبب عدم الوفاء بعدد من البنود الواردة في الاتفاق.



وأضاف أن أبرز هذه البنود هو البند الأول من الاتفاقية، الذي ينص على إنهاء الحرب في لبنان، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ هذا الشرط حال دون الانتقال إلى مرحلة المفاوضات الرسمية بين الجانبين.



بدوره، كشف دبلوماسي مشارك في محادثات سويسرا لشبكة CBS News، أنه تمت إضافة جلسة طارئة لمناقشة الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى جدول أعمال اليوم الأول.