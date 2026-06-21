شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع رباعي رفيع المستوى عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، ضم وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها المملكة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.

وأكدت المباحثات أهمية البناء على مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التوترات الإقليمية، وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

بحث القضايا العربية والإقليمية

كما ناقش المشاركون تطورات الأوضاع في ليبيا، وجرى التأكيد على دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها، ودفع العملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

وتناول الاجتماع مستجدات القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وشدد المشاركون على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد ودعم المساعي السياسية والإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة المدنيين وتحقيق الاستقرار.

وشهد اللقاء كذلك بحث الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار والتنمية، انطلاقاً من أهمية القارة ومكانتها الإستراتيجية في منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

دور سعودي محوري

ويعكس حضور الأمير فيصل بن فرحان الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات الحوار والتسويات السياسية، بما ينسجم مع نهج المملكة الداعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية وخفض التوترات في المنطقة.

وخلال السنوات الأخيرة، برزت المملكة كأحد أبرز الفاعلين الإقليميين في جهود الوساطة وبناء التوافقات السياسية، سواء في ما يتعلق بالقضايا العربية أو الملفات الإقليمية والدولية، مستندة إلى ثقلها السياسي ومكانتها الدولية وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف.

تنسيق متنامٍ

تأتي المباحثات الرباعية في القاهرة في ظل مرحلة دقيقة تشهدها المنطقة، مع استمرار الجهود الدولية لتثبيت التفاهمات الأمريكية الإيرانية، ومتابعة التطورات في غزة وليبيا، إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العديد من دول المنطقة.

كما تعكس هذه اللقاءات مستوى التنسيق المتنامي بين المملكة ومصر وتركيا والولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية، وحرص الأطراف المشاركة على دعم الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع نطاق الأزمات، بما يحفظ أمن المنطقة ومصالح شعوبها.