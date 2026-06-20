هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز إذا فشلت محادثات السلام.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «لن يكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوماً خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك أي رسوم بعد انتهاء فترة الـ60 يوماً، إلا إذا فُرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولصالحها، في حال عدم إتمام الاتفاق»، موضحاً أن الرسوم ستفرض مقابل الخدمات المقدمة بوصفها الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط، لتعويض التكاليف السابقة والحالية والمستقبلية.



من جهة أخرى، أوضح مكتب رئيس وزراء باكستان أن محادثات فنية ستعقد غداً (الأحد) في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد، موضحاً أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا غداً.



وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء غادر إسلام آباد متوجهاً إلى سويسرا، برفقة وفد رفيع المستوى.



وقال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن يتوجه نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى سويسرا، اليوم، للمشاركة في مفاوضات الأحد، فيما يُنتظر أيضاً حضور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، وفق موقع «أكسيوس».



ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مبعوثَي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا إلى سويسرا، حيث يُتوقع أن تُعقد الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل (الأحد).