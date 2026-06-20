حظيت مواجهة المنتخب الهولندي ونظيره السويدي، ضمن منافسات كأس العالم 2026، بحضور ملكي بارز، إذ تابع ملك هولندا فيليم ألكسندر المباراة من مدرجات ملعب هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة الملكة ماكسيما والأميرة أريانه، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.



وجاء الحضور الملكي تأكيداً للدعم الرسمي الذي يحظى به المنتخب الهولندي خلال مشواره في البطولة، وسط أجواء جماهيرية كبيرة اكتست باللون البرتقالي، في مشهد عكس الشغف الواسع الذي يرافق مشاركات منتخب هولندا في المحافل العالمية.



وتزامن وجود العائلة المالكة مع أداء مميز للمنتخب الهولندي، الذي حقق فوزاً عريضاً على نظيره السويدي بنتيجة (5-1)، ليواصل انطلاقته القوية في البطولة ويعزز حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية.



ويُعد ظهور ملك هولندا في مدرجات المونديال امتداداً لحرص العائلة المالكة على مؤازرة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الكبرى، في رسالة دعم معنوية للاعبين، تجسد الاهتمام الرسمي بالرياضة ودورها في تعزيز الحضور الوطني على الساحة الدولية.