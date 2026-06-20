قُتل 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.



وذكر قائد الشرطة في منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا ياسر أفريدي، أن عبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بُعد استهدفت شاحنة صغيرة خاصة تقل ركاباً، مبيناً أن المصابين كانوا ينقلون إلى المستشفى بسيارة لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع ثانية.



وأوضح أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا أيضاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين على الفور، لكن حركة طالبان باكستان ناشطة للغاية في المنطقة المحاذية لأفغانستان.



وندد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالهجومين، محذراً الجهات الداخلية والخارجية المسؤولة عن دعم الإرهاب من توفير ملاذات آمنة ودعم لوجستي ومساعدة مالية لهذه الشبكات.



وتتهم إسلام آباد أفغانستان باستمرار بإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان والوقوف وراء تصاعد الهجمات على أراضيها. وتشهد العلاقات بين البلدين الجارين توتراً شديداً منذ عودة حكومة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.