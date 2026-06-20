وسط تأكيدات بوصول الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى منتجع بورجنشتوك السويسري، أعلنت إيران اليوم (السبت) توجه وفدها إلى سويسرا.



ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي قوله: «الوفد سيطالب بتنفيذ الالتزامات الأمريكية وتحديد الكيفية التي يعتزمون الوفاء بها»، مضيفاً: «التزمنا بتعهداتنا وأمريكا ملزمة بإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على لبنان».



وحذر بقائي من أن «عدم تنفيذ الالتزامات سيعرض التفاهم للخطر»، مؤكداً أنه «على الطرف الآخر اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن».



وهدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالتصعيد إذا رفضت أمريكا تنفيذ الالتزامات قائلاً: «إذا رفض الطرف الآخر تنفيذ التزاماته فسترد إيران بالإجراءات اللازمة».



ولفت إلى أن طهران لم توقّع على التزام لن يُنفّذ، ونهجها واضح ألا وهو التزام مقابل التزام.



بدوره، قال مسؤول أمريكي إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بأنه أمر وحداته بالالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اُتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل، مبينة أن الجيش وبإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها.



وذكرت أن قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل جندي وإصابة ضابط و12 عسكرياً آخرين في معارك جنوبي لبنان أمس، وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن الجندي قُتل جراء إطلاق «حزب الله» صواريخ ومسيّرات قرب بلدة كفرتبنيت حيث استهدفوا وهم في موقع محصن.



في المقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنه واثق من قدرة واشنطن على الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هناك تباين في الأهداف أم أن الأمر يقتصر أحياناً على اختلاف في كيفية تحقيقها.



وأضاف فانس أنه لا يريد التحدث نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، معتبراً أنها كانت شريكاً جيداً في جوانب كثيرة.



وأكد فانس أن واشنطن ستمنح المفاوضات فرصة، وستتعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني.