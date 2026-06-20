كشف مسؤول أمريكي أن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اتجه إلى سويسرا، ويُتوقع عقد الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، وذلك وفق ما نقله موقع «أكسيوس».

وبحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن يترأس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات، على أن ينضم المبعوث جاريد كوشنر إلى الوفد أيضاً.

وحتى الآن، لم تتضح تفاصيل إضافية بشأن تحديد موعد نهائي للمفاوضات، كما لم يُعرف ما إذا كان مسؤولون أمريكيون آخرون في طريقهم إلى سويسرا للمشاركة في هذه الجولة.