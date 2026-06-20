حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على نظيره الإسكتلندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، ليعزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ 32.



وسجل إسماعيل الصيباري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط من صافرة البداية، مستغلا انطلاقة قوية للمنتخب المغربي، ويمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية في سباق التأهل.



وحمل الهدف طابعا تاريخيا، بعدما أصبح الأسرع للمنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم، كما يعد الأسرع في النسخة الحالية من البطولة.



وفرض المنتخب المغربي أفضليته خلال فترات عديدة من اللقاء بفضل تنظيمه الدفاعي وتحركاته الهجومية السريعة، فيما حاول المنتخب الإسكتلندي العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، لكنه اصطدم بصلابة الدفاع المغربي الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.



وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بعدما استهل مشواره بالتعادل مع البرازيل بهدف لمثله، واقترب خطوة كبيرة من حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، فيما تجمد رصيد أسكتلندا عند ثلاث نقاط.



وسيخوض المنتخب المغربي مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام هايتي، باحثا عن تأكيد تأهله رسميا، ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.