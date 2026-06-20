خضع لاعبو منتخب ألمانيا لإجراءات أمنية مشددة قبل مغادرتهم إلى مدينة تورونتو الكندية، استعداداً لمواجهة منتخب ساحل العاج.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أثار تفاعلاً واسعاً، أفراد بعثة المنتخب الألماني أثناء خضوعهم لتفتيش دقيق وفحص شامل للأمتعة قبل صعودهم إلى الطائرة المتجهة إلى تورونتو، ضمن الإجراءات الأمنية المعتمدة في البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووثقت قناة «سكاي سبورت ألمانيا» جانباً من هذه الإجراءات، حيث ظهر عدد من اللاعبين أثناء عمليات التفتيش الشخصي ومراجعة الحقائب، في إطار التدابير الأمنية المشددة المرافقة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة نظيره الإيفواري، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.