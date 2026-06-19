أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- اعتداءاتِ المُستوطنين الإسرائيليين المُتواصلة ضدّ الفلسطينيين في الضفّة الغربية المُحتلّة، التي كان آخرها الاعتداءات على المسجد الكبير في قرية «جلجليا»، ومسجد الفاروق شمال «رام الله».

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بمَوْجاتِ العُنف المُتصاعِد، الذي يُمارسُه المستوطنون ضدَّ الفلسطينيّين وممتلكاتهم ومقدّساتهم في الضفّة الغربية المُحتلَّة، والذي يمثّلُ انتهاكًا جسيمًا لحُرمة دُور العبادة، وكافّة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويُقوِّضُ جهودَ السلام، ويهدّد الأمنَ والاستقرار في المنطقة.

وشدّد العيسى على الضرورةِ المُلِحّة لاضطلاع المجتمع الدوليّ بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، باتخاذ موقفٍ عاجلٍ وجدِّيٍّ تجاه هذه الاعتداءات، مثمّنًا مضامينَ البيان الصادر -في هذا الشأن- من السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا؛ للتصدّي لكافّة الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، وتضامُنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني وحماية مُقدّراته ومُقدَّساته، ودعْمهم الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدّمتها: حقُّه في إقامة الدولة الفلسطينية المُستقِلَّة ذات السيادة، وفق مسار حلِّ الدولتين والقرارات الدولية ذات الصِّلة.