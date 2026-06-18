أعلن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم (الخميس)، التزامهم بتحديث قدرات الحلف النووية. وأوضحت المجموعة التي تضم جميع الدول الأعضاء في الحلف، باستثناء فرنسا، في بيان عقب اجتماعهم في بروكسل، أن وزراء الدفاع المشاركين في الاجتماع «جددوا القول إن القوى النووية الإستراتيجية للحلف لا تزال أكبر ضمان لأمن الحلفاء وركيزة بنية الردع الموسعة له».



وذكر البيان أن وزراء الدول الأعضاء في مجموعة التخطيط النووي اتفقوا على الاستمرار في تعزيز مهمة الردع النووي للحلف من خلال تطوير قدراته النووية، وتعزيز قدرته على التخطيط النووي، والتكيف لتحقيق مصالحه الأمنية، مشددين على أهمية الحفاظ على وضع نووي آمن وفعال وذي مصداقية يهدف إلى الحفاظ على السلام وردع العدوان ومنع الإكراه.



وفيما يتعلق بتقاسم الأعباء، أكّد الحلفاء التزامهم بتقاسم المسؤوليات والمخاطر وتكاليف الدفاع الجماعي من خلال الاستثمار في الموارد والقدرات والقوات اللازمة لتنفيذ المهمة النووية لحلف الناتو وإظهار وحدة الحلف وعزمه. ويتضمن الاتفاق بين الدول الأعضاء «تكييف» السياسة النووية، و«الاستثمار في الموارد والقدرات والقوات اللازمة لتنفيذ المهمة النووية لحلف الناتو».



وأوضح وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن موافقة البرلمان الفنلندي على تشريع يدمج الردع النووي لحلف الناتو في إطار الدفاع الفنلندي. وبدأت عدة دول أوروبية، تشمل ليتوانيا وفنلندا، إجراء مناقشات لتعديل قوانينها لتتمكن من استضافة أسلحة نووية على أراضيها.