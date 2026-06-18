هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم (الخميس)، باستئناف الحرب والحصار على إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق.



وقال هيغسيث للصحفيين في بروكسل عقب اجتماعات لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «الناتو»: «الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الحرب على إيران، وفرض حصار صارم، إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق». وأضاف أن الهدف الأساسي لأمريكا هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.



ولفت وزير الحرب الأمريكي إلى أن «هناك دولاً أوروبية مستعدة للمشاركة في الجهود المتعلقة بمضيق هرمز»، ودعا الأوروبيين إلى المشاركة في عملية إزالة الألغام في المضيق.



وأعرب هيغسيث عن أمله أن تتحرك الدول المستفيدة من مضيق هرمز لفتحه، مؤكداً أنه ممر دولي وحيوي لكثير من دول العالم ولكن نحن لا نعتمد عليه.



وأضاف: «التغييرات في وجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تعتمد على الظروف»، مشدداً بالقول: «وجودنا في الشرق الأوسط مرتبط بمدى استجابة إيران والتزامها بمذكرة التفاهم».



ولفت إلى أن الرئيس دونالد ترمب كان واضحاً بأن إيران لا يمكنها حيازة سلاح نووي وأي مفاوضات ستتمحور حول ذلك.



واعتبر وزير الحرب الأمريكي الاتفاق مع إيران وليد قوة من خلال القصف والحصار الذي قامت به قواته وليس مثل اتفاقات سابقة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال إن التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لم يكن سهلاً، وذلك خلال مراسم توقيع الاتفاق في قصر فرساي بفرنسا.



بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «هذا الاتفاق يمهد الطريق لسلام دائم، وسيسمح بإعادة فتح مضيق هرمز»، مضيفاً أنها ستسهم أيضاً في خفض أسعار الطاقة.