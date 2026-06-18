أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، استمرار قواته في المنطقة الآمنة التي تمتد 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.



وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على حسابه في «إكس»: «بناءً على الحاجة العملياتية ينتشر الجيش في المنطقة الأمنية الواقعة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية».



وشدد قائلاً: «لقد انتشرت قواتنا في منطقة العمل بجنوب لبنان وتواصل العمل لإزالة التهديدات وتحسين الدفاع عن سكان الشمال»، مستعرضاً خريطة وكتب عليها المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع بجنوب لبنان.



وجاءت تصريحات الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي تتحدث وسائل إعلام عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول مذكرة التفاهم مع إيران والتي تشمل لبنان.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد حذر في وقت سابق اليوم من استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وأكّد أنه سيعد انتهاكاً لالتزامات الطرف الآخر في إشارة إلى أمريكا.



ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن بقائي قوله: «مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن أصبحت نهائية ورسمية بعد توقيعها من قبل رئيسي البلدين»، موضحاً أن إيران لا تفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل.



واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسرائيل بعدم الرغبة في منح فرصة للدبلوماسية قائلاً: «إسرائيل لا ترغب في منح أي فرصة للمسار الدبلوماسي»، لافتاً إلى أن مسؤولية إلزامها باحترام التعهدات الواردة في الاتفاق تقع على عاتق الولايات المتحدة.