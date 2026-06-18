وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) منتقدي مذكرة التفاهم مع إيران التي وُقعت في الساعات الأولى اليوم بـ«الحمقى والحاسدين والسيئين والأغبياء».

وكتب ترمب على منصته «تروث سيشال»: «هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن صارماً بما فيه الكفاية مع إيران، في الوقت الذي سجل فيه سوق الأسهم مستوى قياسياً جديداً، بينما تتهاوى أسعار النفط، هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء».



الرئيس الإيراني يعرض صورة للاتفاق الذي وقعه

جاء ذلك في الوقت الذي كشف مسؤولون إسرائيليون عن مفاوضات يجرونها مع واشنطن بشأن وجودهم في لبنان، وذلك بعد ساعات من توقيع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان مذكرة التفاهم لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوكالة «رويترز»: إن إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان، موضحاً أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر إسرائيلية قولها: إن الجيش طالب بالاحتفاظ بمنطقة عازلة والإصرار على تفكيك السلاح في الجنوب، مبينة أن الجيش طالب القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل في كل لبنان وسيطرح توصيات على القيادة السياسية بشأن لبنان بعد تفاهم واشنطن وطهران.

بدورها، وصفت كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، المحادثات التي ستُعقد بين وفدي إيران وأمريكا غداً (الجمعة) في سويسرا بـ«الخطوة المهمة»، مؤكدة أن لا أحد يعمل بجد أكثر من الرئيس ترمب.

وأضافت: «رغم أن الستين يوماً القادمة ستشهد تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة، فإن التوقيع كان خطوة كبيرة إلى الأمام لأمريكا، بل للعالم».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقع في الساعات الأولى اليوم (الخميس) على مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فيرساي في فرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، فضلاً عن فريق ترمب وعلى رأسه وزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال ترمب أثناء التوقيع: «أقول لكم بصراحة لم يكن الأمر سهلاً»، في إشارة إلى المحادثات التي استمرت أشهراً بعد تصعيد عسكري وحرب تفجرت في 28 فبراير الماضي، وألقت بظلالها على المنطقة والاقتصاد العالمي.