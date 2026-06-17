لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) بالعودة إلى المواجهات إذا لم تتعاون إيران، قائلاً: «لو تعاونت إيران لكانت لديها فرصة للبقاء».



وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين في ختام قمة السبع: «إذا لم تنفذ إيران مذكرة التفاهم خلال 60 يوماً سنعود للقصف»، كاشفاً عن تحليق الطائرات الأمريكية في سماء إيران من دون رصدها.



وصرح ترمب أن مذكرة التفاهم مع إيران قد يتم توقيعها غداً أو الجمعة، مجدداً القول: «لن نعطي إيران أي أموال».



ودافع ترمب عن الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع إيران، قائلاً: «الشيء الوحيد الذي لم أكن أريد رؤيته هو كارثة اقتصادية، ولو استمر هذا الوضع لكان ذلك قد حدث»، مضيفاً: «مذكرة التفاهم جيدة، والجميع سيدرك ذلك عندما يُنشر النص».



وقال ترمب: إن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، مبيناً أن حركة الملاحة في مضيق هرمز زادت كثيراً.



ولفت إلى أن القادة الحاليين في إيران يمثلون تغييراً للنظام، مشدداً بالقول: «سنناقش ملف صواريخ إيران والفصائل التابعة لها».



وحول اليورانيوم المخصب، قال ترمب: «نراقب بدقة من الفضاء مواقع مخزون إيران النووي»، موضحاً أنهم سيحصلون عليه.



ولفت إلى أن إيران كانت ستستخدم السلاح النووي إذا حصلت عليه.



وفيما يتعلق بخلافاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترمب: «نتنياهو يغضب قليلاً لكنه كان شريكاً جيداً».



وتطرق ترمب في حديثه إلى جهود الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلاً: «الرئيس السوري يقوم بعمل جيد»، مضيفاً: «يمكن أن يكون لسورية دور في إحلال السلام في لبنان».



وأفصح عن زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، قائلاً: «الرئيس اللبناني سيزور أمريكا خلال أسبوعين»، مشدداً على ضرورة حسم ملف حزب الله بطريقة أو بأخرى.