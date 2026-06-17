التقى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده، في خطوة تؤكد انطلاق مهماته الدبلوماسية في لبنان.



وشكّل اللقاء، اليوم (الأربعاء)، مناسبة للتشديد على عمق العلاقات اللبنانية - السعودية واستعراض آفاق تطويرها. وأكد الجانبان متانة الروابط الثنائية وأهمية تعزيز التعاون المشترك. وأعرب الوزير رجي عن تمنياته للسفير الدوسري بالتوفيق في مهماته، مشددًا على مواصلة العمل بما يخدم العلاقات الأخوية الراسخة بين لبنان والمملكة العربية السعودية.