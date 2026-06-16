أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الثلاثاء)، أن مفاوضات الاتفاق النهائي مع أمريكا ستجرى في اليوم نفسه الذي يتم فيه توقيع مذكرة التفاهم. وأوضح عراقجي أن المفاوضات ستتناول المسألة النووية ورفع العقوبات.



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي مذكرة التفاهم الأخيرة، مؤكدة أن الجانبين شددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي. وأثارت مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران إلكترونياً، والمقرر توقيعها رسمياً في جنيف قريباً، حالة من الغضب والاستياء داخل إسرائيل.



وتصاعدت حدة التوتر بسبب استبعاد إسرائيل من المفاوضات ورفض واشنطن مشاركة تفاصيل المذكرة الكاملة مع تل أبيب، ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل طلبت الاطلاع على تفاصيل مذكرة التفاهم مع إيران قبل التوقيع لكن أمريكا رفضت ذلك.



وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس (الإثنين)، إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوماً على الشحن عبر مضيق هرمز، موضحاً أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.



وتنطلق المحادثات الفنية بشأن اتفاق طويل الأمد بعد توقيع الاتفاق في سويسرا، الجمعة.