أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) أن الولايات المتحدة هي من تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران، واصفاً إيران بأنها «منتهية».



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «في الشهر الماضي، وجهت قواتنا العسكرية الأمريكية العظيمة لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى عبر مضيق هرمز. اليوم، يسرني أن أعلن أن هذا الجهد أدى إلى مرور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى السوق العالمية، كما عبر أكثر من 200 سفينة تجارية بأمان خلاله».



وأضاف: «يعود هذا النجاح الكبير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران».



وأوضح ترمب أن جيش إيران مهزوم واقتصادها منهار، قائلاً: «جيشهم مهزوم، واقتصادهم منهار، لقد انتهى الأمر بالنسبة لإيران!».



وكان ترمب قد قال في وقت سابق اليوم إن إيران استغرقت وقتاً طويلاً للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه سيتعين عليها الآن «دفع الثمن».



بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن من غير الحكمة أن تمضي إيران في تحدي الولايات المتحدة، محذراً طهران من مواصلة التصعيد.



في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران ستقف بحزم في وجه أي ضغط أو تهديد، زاعماً أن التهديد الأمريكي باستهداف البنية التحتية الإيرانية ليس استعراضاً للقوة، بل دليل على اليأس.