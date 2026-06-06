شنت القوات الأوكرانية موجة هجمات واسعة بالطائرات المسيّرة استهدفت مناطق عدة داخل روسيا، بينها محيط سان بطرسبرغ، بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي، في وقت أعلنت موسكو إسقاط المئات منها خلال الليلة الماضية.



إسقاط 8 مسيرات



وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، بأن الدفاعات الجوية اعترضت 376 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد، وأكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إسقاط 8 مسيّرات كانت في طريقها إلى العاصمة.



وفي منطقة لينينغراد المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ، أعلن الحاكم ألكسندر دروزدينكو إسقاط 86 طائرة مسيّرة أوكرانية، لافتاً إلى استمرار العمليات القتالية في الأجواء.



وأعلن حاكم سان بطرسبرغ ألكسندر بيغلوف تعرض المدينة لهجوم واسع بطائرات مسيّرة، داعياً السكان إلى البقاء في منازلهم، بينما تسبب الهجوم في تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بولكوفو الدولي.



منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي



في غضون ذلك، اندلع حريق ضخم في مستودع وقود بمدينة أوست لابينسك في إقليم كراسنودار جنوب روسيا، بعد استهدافه بمسيّرة، بحسب السلطات المحلية.



وجاء التصعيد بالتزامن مع انعقاد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي شهد خلال افتتاحه استهداف منشأة نفطية وموقع عسكري مجاور بمسيّرات أوكرانية، بينما علت سحب الدخان فوق المدينة خلال استقبال الوفود المشاركة.



وفي منطقة بيلغورود الحدودية، أفادت السلطات الروسية بمقتل سائق إثر استهداف سيارته بمسيّرة أوكرانية قرب الحدود مع أوكرانيا.



استهداف زاباروجيا النووية



وأعلنت شركة روس آتوم الروسية إصابة عدد من مهندسيها إثر هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدف فريقاً لإزالة الألغام قرب محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية.



وقال رئيس الشركة أليكسي ليكاشيف إن الهجوم كان متعمداً، مشيراً إلى إصابة ثلاثة مهندسين على الأقل، اثنان منهم في حالة خطيرة، بينما تحدث بيان آخر للشركة عن إصابة خمسة أشخاص.



من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع حادثة خطيرة في محيط محطة زاباروجيا أسفر عن إصابة أفراد من الجيش الروسي، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري، والالتزام الكامل بترتيبات وقف إطلاق النار حول المنشأة النووية.



ضربات روسية على أوكرانيا



في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص جراء هجمات روسية على منطقة خيرسون جنوب البلاد.



وقال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إن ثلاث ضحايا، جميعهم من كبار السن، قُتلوا داخل منازلهم إثر قصف استهدف أحياء سكنية بمدينة خيرسون، بينما أسفر هجوم آخر على محطة وقود عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.



وقتل رجل في هجوم بمسيّرات على قرية شمال خيرسون، في وقت أعلنت فيه السلطات الأوكرانية مقتل شخصين في ضربة روسية استهدفت منشأة حيوية وصناعية في منطقة زاباروجيا.



وفي منطقة كريفي ريغ، قالت الإدارة العسكرية المحلية إن هجمات روسية متواصلة بالمسيّرات والمدفعية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.



استئناف العلاقات مع واشنطن



سياسيا، رحبت موسكو بإعلان واشنطن استعدادها مواصلة لعب دور في تسوية النزاع الأوكراني. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن روسيا ترحّب بالمساعي الحميدة الأمريكية لإنهاء الأزمة، لكنه اعتبر أن ربط تطوير العلاقات الثنائية بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا يمثل نهجاً خاطئاً.



وأعلن أن موسكو مستعدة لاستئناف العلاقات مع الولايات المتحدة عندما يصبح الجانب الأمريكي جاهزاً لذلك بشكل حقيقي، مشدداً على أن روسيا ليست في عجلة من أمرها، وأن أي تقدم يتطلب استعداداً متبادلاً من الطرفين.