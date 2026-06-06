حسم الفنان اللبناني راغب علامة الجدل المثار حول الشائعات التي ترددت خلال السنوات الماضية بشأن وجود ابنة سرية له، مؤكداً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضح راغب علامة، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يملك ابنة كما أشيع، مشيراً إلى أنه سبق أن تعامل مع هذه القضية وأجرى فحص الحمض النووي (DNA) الذي أثبت عدم صحة تلك الادعاءات.

«لو كانت ابنتي لتمسكت بها»

وأكد الفنان اللبناني أنه لم يتنصل يوماً من مسؤولياته تجاه أسرته، مضيفاً أنه لو ثبت أن الفتاة ابنته بالفعل لتمسك بها ودافع عنها بكل قوة، مشدداً على أن ضميره مرتاح وأن الحقيقة حسمت بالأدلة منذ سنوات.

فضّل الصمت

وأضاف علامة أنه لو كانت تلك الادعاءات صحيحة لما تردد في الاعتراف بها والدفاع عنها، لافتاً إلى أنه فضّل الصمت طوال السنوات الماضية لأن الحقيقة كانت واضحة بالنسبة له ولا تستدعي الدخول في جدل جديد.

نظرته للحياة والموت

وفي سياق آخر، تحدث راغب علامة عن نظرته للحياة والموت، مؤكداً أنه لا يخشى الموت، إذ ينطلق من إيمان عميق بقضاء الله وقدره، معتبراً أن الرحيل من الدنيا ليس عقاباً بل انتقال إلى رحمة الله، وهو ما يجعله يتعامل مع هذه الفكرة بطمأنينة ورضا.

أغنية جديدة

يشار إلى أن راغب علامة طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «انت الدنيا» باللهجة المصرية، والتي تنتمي إلى اللون الرومانسي العاطفي، إذ تتناول مشاعر الحب والارتباط من خلال كلمات تحمل طابعاً وجدانياً يعكس أجواء الأغنية.