أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان ‏أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت اليوم (السبت) مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكداً اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.



‏وأفاد بأن العدوان الإيراني الآثم تسبب في أضرار مادية دون إصابات بشرية.



‏وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.



من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، لـ«الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، والتي كان آخرها فجر السبت، متمثلاً في عدوانٍ سافرٍ يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات، وغير مكترثٍ بما تشكله من تهديدٍ مباشرٍ لحياة المواطنين والمقيمين، ولأمن المنطقة واستقرارها».



وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، كما تشكل تصعيداً خطيراً يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب، في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد. وشددت على أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة.



وجددت التأكيد على احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.