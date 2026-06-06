أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف البحرين والكويت.



وأكد في بيان، اليوم السبت، أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الإرهابية باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام.



وجدّد البديوي تأكيد أن هذه الأعمال الإرهابية الإيرانية الغادرة تمثّل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول، وانتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.



وشدّد على أن أمن البحرين والكويت جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفاً موحداً وثابتاً إلى جانبهما، وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.



من جانبها، دانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت، ولأمنهما واستقرارهما.



وأعربت الوزارة عن تضامن الإمارات الكامل مع الكويت والبحرين الشقيقتين، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.



بدورها، عبرت الخارجية القطرية عن إدانة الدوحة الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، مؤكدة أنها انتهاك سافر لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. ودعت إلى ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. وجددت الوزارة، تضامن قطر الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.