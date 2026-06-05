رداً على رفض «حزب الله» اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم لا يمثل كل الشعب اللبناني، موضحاً أن اللبنانيين لا يستحقون أن يروا منازلهم تُدمّر كل 5 إلى 10 سنوات. وأضاف أن اللبنانيين يضعون على عاتقه مهمة إنهاء الحرب.



وقال عون في مقابلة مع شبكة «سي أن أن»، اليوم (الجمعة): إن رسالته لإيران هي أن «مصالحنا لا تتطابق مع مصالحكم»، مشدداً على «أن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة». وطالب عون الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليست بلدهم.



وشن الرئيس اللبناني هجوماً على إيران، متهماً إياها باستغلال لبنان كـ«ورقة تفاوض»، في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وطالب طهران بـ«الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية». وأكد أن اللبنانيين «سئموا» الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».



واعتبر عون أن الجانب اللبناني حقق اختراقاً كبيراً في المفاوضات مع إسرائيل، مؤكداً أن «الاتفاق يمكن أن يكون طريقاً للمضي نحو سلام عادل ودائم».



من جانبه، جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف السلام التأكيد أن هذه الحرب التي تدور في الجنوب ليست «حرب لبنان».



ودعا سلام خلال مؤتمر «إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني» اليوم، طهران إلى التوقف عن استغلال الجنوب اللبناني كورقة لتقوية موقفها على طاولة التفاوض. وقال: «على إيران أن ترحم جنوبنا، وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كورقة لتحسين شروط المفاوضات».