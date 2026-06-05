بعد خلافات عميقة وأسابيع من عرقلة مشروع القانون، نجح مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، في تمرير حزمة تمويل ضخمة بقيمة 70 مليار دولار، ما يمثّل انتصاراً سياسيّاً لأجندة الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة.



وأفادت شبكة CNN، أن المشروع، الذي يموّل وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ودوريات الحدود حتى نهاية ولاية ترمب، سينتقل إلى مجلس النواب للتصويت النهائي، وإذا مرر المجلس الحزمة، فسيحمي ذلك الوكالتين من أي إغلاق حكومي مستقبلي.



وتعثّر مشروع قانون الهجرة، الذي يتوقّع بعض الجمهوريين أن يكون آخر انتصار تشريعي كبير لترمب قبيل انتخابات منتصف الولاية في شهر نوفمبر 2026، لأسابيع بعد تمرّد داخل الحزب الجمهوري؛ بسبب «صندوق مكافحة تسييس العدالة»، بقيمة 1.776 مليار دولار، قبل أن يمرر المجلس المشروع فجر الجمعة.



وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 52 مقابل 47 لصالح التشريع، وجاء التصويت النهائي قبيل الساعة الـ5:00 صباحاً، بعدما أحبط الجمهوريون محاولات عدة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لإضافة نص يحظر بشكل دائم صندوق التعويضات الذي يدعمه ترمب، حسب ماكشفت «أسوشيتدبرس».



وأسقط الجمهوريون تعديلاً قدمه السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي، كان يقضي بتحويل أموال صندوق التعويضات إلى أفراد قوات إنفاذ القانون الذين أصيبوا خلال الهجوم على مبنى الكابيتول.



وقال معارضون للصندوق، إنه قد يتحول إلى صندوق مالي غير منضبط لمصلحة حلفاء ترمب، ويشمل تعويضات لأشخاص شاركوا في أعمال الشغب التي استهدفت الشرطة خلال اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.



وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس جون ثون، انتقد صندوق التعويضات، الذي جاء ضمن تسوية أنهت دعوى قضائية رفعها ترمب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن تسريب إقراراته الضريبية، وأثار غضب عدد من الجمهوريين.



لكن الرئيس ترمب ضغط خلال الأسابيع الماضية للإبقاء على تركيز مشروع القانون على تمويل وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود، وتجنب إضافة بنود جديدة قد تعقّد تمريره في مجلس النواب.



وواصل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين جهودهم لمنع صرف أموال الصندوق عبر تشريع رسمي، بعدما أثار ترمب شكوكاً جديدة الأربعاء، بشأن مستقبل الصندوق، عندما وصفه بأنه «مهم جداً»، وقال إنه لا يعرف ما إذا كان قد ألغي نهائياً أم تم تجميده مؤقتاً.