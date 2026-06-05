كشفت مصادر إسرائيلية، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابينت» لم يصوّت على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد تلميح «حزب الله» برفضه، بحسب ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت».



وأفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفت خلال الاجتماع إلى أنه «لا اتفاق الآن مع لبنان بعد موقف حزب الله».



وأكدت مصادر شاركت في الاجتماع، أنه في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق.. وحزب الله يعارض ذلك.



وكان أمين عام حزب الله نعيم قاسم انتقد مقترح الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، زاعماً أنه إهانة للبلاد. ورفض انسحاب عناصر الحزب من الجنوب اللبناني، داعياً إلى وقف إطلاق النار في كل لبنان وليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت أو مناطق «محددة» في الجنوب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.



فيما اعتبر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني، أن «الحد الأدنى لمطالب المقاومة» في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب.



من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده لن تسحب قواتها من جنوب لبنان، وستواصل عملياتها، ما يقوض الجهود لأمريكية لوقف القتال هناك في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق سلام مع طهران.



وشدد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، على أن هذا الاتفاق بمثابة «الفرصة الأخيرة أمام اللبنانيين والجنوبيين». وأكدا أن التفاوض هو الحل الوحيد حالياً من أجل تجنيب البلاد المزيد من الدمار.



ونص الاتفاق الأخير الذي أُعلن الأربعاء الماضي، بعد 4 جولات من المحادثات المباشرة بين وفدي إسرائيل ولبنان في واشنطن، على أن ينسحب حزب الله من الجنوب اللبناني، ويوقف هجماته على «شمال إسرائيل»، وينتشر الجيش اللبناني في عدد من المناطق التي وصفت بـ«التجريبية» بداية، ثم تنسحب لاحقاً القوات الإسرائيلية من بعض القرى الجنوبية.



ولفت الاتفاق إلى أن إسرائيل تلتزم مقابل هذا الانسحاب بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إلا إذا واصل حزب الله استهداف «شمال إسرائيل».