فيما تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التي ستعقد فيها اليوم (الجمعة) محادثات المسار الأمني اللبناني - الإسرائيلي، كثفت إسرائيل هجماتها على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال شهود عيان إن هناك قصفاً مدفعياً إسرائيلياً وغارات على مدينة النبطية وبلدات كفررمان وشوكين وميفدون ومنطقة كفرجوز بقضاء النبطية جنوبي لبنان.



وأشاروا إلى وجود غارات أخرى نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدتي طيردبا ومعروب جنوبي لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإنقاذ في الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثتي قتيلين من المنزل الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية في بلدة طيردبا بقضاء صور أمس، مؤكدة ارتفاع الحصيلة النهائية إلى قتيلين وخمسة جرحى.



وأشارت إلى أن هناك غارات على طريق عام طيردبا - صور بالقرب من مفرق شارنية، ما خلّف إصابات.



وندد وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة باستهداف إسرائيل للمواقع الأثرية والأحياء التراثية في جنوب لبنان، مؤكداً أنه أبلغ نظراءه في العالم ومنظمات دولية بالانتهاكات الإسرائيلية للمواقع الأثرية.



وأشار إلى أن عدداً كبيراً من هذه المواقع يتمتع بحماية معززة من اليونسكو، تستوجب صونها من أي اعتداء جوي أو مدفعي، وذلك عقب تعرض قلعة الشقيف في صور لأضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي.



من جهة أخرى، يُعقد في مبنى البنتاغون اليوم الاجتماع العسكري الأول بين لبنان وإسرائيل، تمهيداً لاجتماع ثانٍ سيُعقد في الثاني من يونيو القادم.



وأفادت مصادر مطلعة بأن المسار الأمني يبدأ باجتماع بمشاركة تسعة ضباط من لبنان وإسرائيل، ويترأس الوفد اللبناني مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رزق الله.