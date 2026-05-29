فيما رفض الاتحاد الأوروبي، السماح لموسكو بخرق أجوائه من دون عقاب بعد اختراق مسيرة روسية لأجواء رومانيا والتي قال إنه تجاوز للخط الأحمر، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم (الجمعة) من خطورة الاختراقات الروسية للأجواء الأوروبية.



ودان روته خرق مسيّرة روسية أجواء رومانيا مما أسفر عن إصابة شخصين، قائلاً:«إننا جميعا في خطر، ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضينا».



وأشار إلى أن حلف الناتو سيواصل تعزيز قدراته على ردع تهديد المسيرات الروسية، فيما وصفت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت، سقوط المسيرة بـ«التهور الروسي».



واستدعت رومانيا السفير الروسي في بوخارست اليوم، وقالت وزيرة الخارجية أوانا تويو إنها ستبلغ السفير رسمياً بتداعيات هذا العمل غير المسؤول من جانب روسيا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلاً عن الخطوات التالية على المستوى الأوروبي في ما يتعلق بحزم العقوبات.



وكانت وزارة الدفاع في رومانيا أوضحت وقت سابق أن مسيّرة روسية ارتطمت بمبنى سكني داخل أراضيها، في مدينة غالاتي، قرب الحدود مع أوكرانيا، وتسببت في إصابتين واشتعال حريق بالمبنى.



ويعد سقوط مسيرة روسية في منطقة مكتظة بالسكان في رومانيا هي الأولى، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في وقت يشعر فيه حلفاء أوكرانيا بالقلق من اتساع الحرب لما هو أبعد من حدودها.