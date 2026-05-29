وسط قلق إسرائيلي متصاعد بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران، كشف نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر اليوم (الجمعة) تقديم إيران تنازلات «كبيرة وجوهرية» للولايات المتحدة في إطار المفاوضات الجارية.



وقال ميلر لشبكة فوكس نيوز: «إن إيران قدّمت تنازلات كبيرة وجوهرية للولايات المتحدة في المفاوضات»، مؤكداً أن هذه التنازلات كان من «المستحيل» تحقيقها قبل وقت قصير فقط.



وأشار إلى أنه «لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي، ولا شيء حُسم بصورة كاملة»، مبيناً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوضح أنه يحتفظ بخيار اتخاذ «أي إجراء ضروري» حالياً أو مستقبلاً للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وحمايته.



وكان ترمب قد قال للشبكة ذاتها، في وقت سابق اليوم، إن أي اتفاق مع إيران يبقى مرهوناً بتحقيق «صفقة جيدة» للولايات المتحدة، مضيفاً: «لو لم نقصف إيران بقاذفات بي-2 قبل 9 أشهر، لكان لديهم الآن سلاح نووي».



وأكد أن «كل الأوراق باتت في يديه» بعد ما وصفه بـ«هزيمة إيران عسكرياً»، معتبراً أن الأسطول البحري الإيراني «اختفى كلياً»، وأن سلاح الجو الإيراني «اختفى تماماً».



في غضون ذلك، يناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم، في مقر الوزارة بواشنطن، مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مذكرة التفاهم المرتقبة والجهود الدبلوماسية المبذولة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.



من جهة أخرى، عبّر مسؤولون عسكريون في وزارة الدفاع الأمريكية عن حيرتهم إزاء الطبيعة «المتقطعة والمتذبذبة» للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي مكلّفين بالملف الإيراني، وموزعين في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، يعيشون حالة من «عدم اليقين»، بينما ينتقل ترمب من خيار إلى آخر.