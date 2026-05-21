توقعت وسائل إعلام كورية جنوبية وصول الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى كوريا الشمالية في إطار مساعي بكين وبيونج يانج لتعزيز العلاقات التاريخية بينهما.



وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء: «هناك احتمال كبير أن يزور شي جين بينغ كوريا الشمالية في أواخر هذا الشهر أو أوائل الشهر القادم»، موضحة أن فرق الأمن والبروتوكول الصينية زارت بيونج يانج أخيراً.



ورداً على سؤال من «بلومبيرغ» حول الزيارة المحتملة، قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن الحكومة تراقب عن كثب التطورات ذات الصلة، مضيفاً: «نأمل أن تسير التبادلات بين كوريا الشمالية والصين بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ونتوقع من الصين أن تلعب دوراً بنّاءً في قضايا شبه الجزيرة الكورية».



وهذه الزيارة إذا تمت، فستكون أول زيارة لشي إلى كوريا الشمالية منذ سبع سنوات، وذلك بعد حضور زعيم كوريا الشمالي كيم جونج العرض العسكري الصيني في سبتمبر من العام الماضي.



ومن المقرر أن يزور الرئيس الصربي الصين في الفترة من 24 إلى 28 مايو.



وتسعى كوريا الجنوبية إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية والمساعدة في ترتيب لقاء بين كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلا أن بيونج يانج تجاهلت إلى حد كبير مبادرات حكومة سول، بينما تحث واشنطن على الاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية.