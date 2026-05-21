في إطار جهود بنك الرياض لتعزيز التنمية الشاملة المستدامة ومضاعفة الأثر المجتمعي، ودعمًا للجهود الوطنية لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، أطلق بنك الرياض عبر برنامجه «بكرة» للمسؤولية الاجتماعية عددا من المبادرات الإنسانية والمجتمعية استهدفت عددا من شرائح المجتمع. وتضمنت المبادرات حملة التبرع بالدم لضيوف الرحمن، المبادرة الوطنية لحج ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة لتمكين الأسر المنتجة من خلال منافذ بيع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض نادر الكريّع أن هذه المبادرات تأتي امتدادًا لدور البنك ومساعيه الحثيثة لتعزيز تنمية شاملة مستدامة في المملكة، وحرصه على خلق شراكات فاعلة تضمن الأثر والنمو على كافة الأصعدة. كما تعكس التزام البنك في دعم الجهود الوطنية الرامية لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد وتسخير أفضل الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

واستهدفت حملة التبرع بالدم التي أطلقت خلال الفترة من 10-23 مايو بالشراكة مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية (دمي) كافة شرائح المجتمع في 4 مناطق حول المملكة، حيث كانت وما زالت مراكز الجمعية في مختلف مناطق المملكة تستقبل المتبرعين بهدف دعم بنوك الدم في منطقة مكة المكرمة، والمساهمة في تلبية الاحتياج المتزايد خلال موسم الحج لعام 2026.

أيضًا بادر بنك الرياض بالشراكة مع مؤسسة نسك الإنسانية الخاضعة لإشراف وزارة الحج والعمرة، وجمعية نفح الأمل بحملة وطنية لتمكين الأشخاص الأشد حاجة من ذوي الإعاقة من أداء فريضة الحج بكرامة وأمان، مع توفير الدعم اللوجستي والطبي المتكامل لهم. حيث تستهدف المبادرة 400 مستفيد من مختلف مناطق المملكة، بما يشمل فئات متعددة من الإعاقات مثل الإعاقة الحركية، البصرية، وإعاقات الأطراف العلوية، بالإضافة إلى 200 مرافق.

كما تأتي مبادرة تمكين الأسر المنتجة من خلال منافذ بيع، بالشراكة مع مؤسسة نسك الإنسانية وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومركز جنى، ضمن مسار التمكين الاقتصادي والاجتماعي في برنامج «بكرة»، حيث تستهدف المبادرة فتح منافذ بيع مباشرة ومنظمة لـ80 أسرة منتجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والدخل المحدود من خلال 40 منفذ بيع مُهَيَّأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تعرض منتجات تلبي احتياجات الحجاج، مما يسهم في تحقيق دخل مستدام للأسر المستفيدة، وتقديم تجربة أفضل للحجاج.

وتضاف هذه المبادرات إلى منظومة المشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي أطلقها بنك الرياض لصنع الأثر الاجتماعي والتنموي المستدام، بما يتوافق مع مستهدفات الخطة الإستراتيجية للبنك ورؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ووطن طموح.