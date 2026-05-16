صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من هجومه على نظام التصويت عبر البريد، مطالباً الكونغرس بإقرار قانون «أنقذوا أمريكا» بشكل فوري، وربط تمريره بمشروعي الإسكان و«فيسا» المطروحين للنقاش داخل الكونغرس.

وقال ترمب، عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»، إن ولاية ماريلاند شهدت الكشف عن «500 ألف بطاقة اقتراع مزيفة للتصويت عبر البريد»، مضيفاً: «لا يمكن لنا، كدولة، أن نستمر في تحمل هذا الوضع بعد الآن».

ودعا الرئيس الأمريكي إلى اعتماد إلزامي لإثبات الهوية وإثبات الجنسية للناخبين، مؤكداً ضرورة «وقف التصويت البريدي الفاسد»، قبل أن يختتم رسالته بشعاره الشهير: «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً».

حرب مبكرة على قواعد اللعبة

وتدخل الولايات المتحدة عملياً أجواء انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 قبل انطلاقها الرسمي بوقت طويل، إذ لم تعد المواجهة السياسية تتركز فقط على يوم الاقتراع، بل امتدت إلى خرائط الدوائر الانتخابية، وساحات القضاء، وصراعات الكونغرس، إضافة إلى معركة الثقة في نزاهة التصويت.

وبين تحركات جمهورية لإعادة رسم المشهد الانتخابي، وتحذيرات ديمقراطية من تقويض قواعد التصويت، يتصاعد الانقسام الأمريكي حول مفاهيم «الانتخابات المسروقة» و«التزوير الانتخابي»، في مشهد يعكس احتدام الصراع على شروط المنافسة قبل إعلان نتائجها.

الجمهوريون يكسبون معركة الخرائط

ووفقاً لما أوردته مجلة «نيوزويك»، حقق ترمب والجمهوريون مكسباً مهماً في معركة إعادة رسم الدوائر الانتخابية، بعدما ألغت المحكمة العليا في فرجينيا خريطة انتخابية سبق أن أقرها الناخبون، وكان يُعتقد أنها تمنح الديمقراطيين أفضلية واضحة في انتخابات مجلس النواب.

وترى المجلة أن الحكم سرّع التحولات في معركة إعادة التقسيم منتصف العقد، مانحاً الجمهوريين نفوذاً إضافياً قبل أشهر من انتخابات 2026.

ولايات جديدة على خط المواجهة

ولا تتوقف التحولات عند فرجينيا، إذ أشارت «نيوزويك» إلى أن تحركات جمهورية مماثلة في ولايات تينيسي وألاباما وفلوريدا ولويزيانا وساوث كارولاينا قد تمنح الحزب الجمهوري ما بين 6 و7 مقاعد إضافية في مجلس النواب، في حال صمود الخرائط الجديدة أمام الطعون القضائية وفشل الديمقراطيين في تعطيلها.