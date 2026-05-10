أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات أن الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم (الأحد)، مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران دون تسجيل أي إصابات خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد القتلى اثنين بالإضافة إلىمدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة،وبلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، النيبالية، البنغلادشية، الفلسطينية، الهندية، والمصرية. وبلغ إجمالي عدد الإصابات 230 إصابة، من جنسيات متعددة.



وكان الجيش الكويتي، أعلن التعامل مع عدد من «الطائرات المسيرة المعادية»، فجر الأحد، بعد رصدها في المجال الجوي للبلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، إن القوات المسلحة رصدت عدداً من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، مشيراً إلى أنه «تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة».



وأضاف أن «القوات المسلحة الكويتية تؤكد جاهزيتها الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين».



وقبل وقف إطلاق النار في حرب إيران تعرضت الكويت إلى هجمات إيرانية بصواريخ ومسيرات استهدفت منشآت حيوية ​في البلاد.



وفي 24 أبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تعرض موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية للبلاد، إلى هجوم بمسيرتين مفخختين، قادمتين من العراق، ما أسفر عن أضرار مادية دون إصابات.