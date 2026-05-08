أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة السفير رائد قرملي، اليوم (الجمعة)، أن المملكة مستمرة في موقفها الداعم للتهدئة وتجنب التصعيد، ودعم المفاوضات والجهود المبذولة لخفض التوتر.



وحذر قرملي في تدوينة على «إكس»: «مما يُنسب إعلامياً لمصادر مجهولة، بعضها يُزعم أنها سعودية، بما يتعارض مع هذا الموقف».

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، حسبما أوردت الخارجية السعودية في بيان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن اتصال الوزيرين جرى خلال تواجد عراقجي في بكين للقاء مسؤولين صينيين وإجراء مشاورات.

وأفادت بأن الأمير فيصل بن فرحان وعراقجي «استعرضا آخر مسار التطورات الإقليمية، وأكدا استمرار النهج الدبلوماسي والتعاون بين دول المنطقة لمنع التصعيد».

وأجرى عراقجي محادثات مع نظيره الصيني وانج يي، في بكين، تناولت «العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية»، وفق «إرنا».

ودعا وزير الخارجية الصيني أطراف الصراع في حرب إيران إلى «الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي من أجل العبور الآمن في مضيق هرمز».

وقال وانج في مقطع فيديو خلال الاجتماع: «نعتقد أن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يمثل أولوية قصوى وعاجلة، وأن استئناف الأعمال القتالية غير مقبول، كما أن الالتزام بالحوار والمفاوضات يكتسب أهمية خاصة»، حسبما أوردت «أسوشيتد برس».