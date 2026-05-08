لوحت إيران بالرد، بعد تبادل إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم (الجمعة)، من رد بلاده على طريقتها، مستشهداً ببيت شعري شهير للمتنبي. وكتب في منشور على حسابه في إكس: «إذا رأيتَ نيوبَ اللَّيثِ بارزةً فلا تَظُنَّنَّ أنَّ اللَّيثَ يبتسمُ».



فيما أكدت باكستان استمرار التواصل والتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار في بيان أنه تواصل مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بغية تسهيل نقل 20 بحارا إيرانيا إلى بلدهم، كانوا على متن سفينة إيرانية استولت عليها الأسبوع الماضي القوات الأمريكية، إلا أنه لم يتطرق إلى تبادل إطلاق النار الذي جرى مساء أمس بين الجانبين الأمريكي والإيراني.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ ومسيّرات وقوارب صغيرة على 3 سفن حربية أمريكية، لكنها لم تصب أيا منها، مضيفة أن القوات الأمريكية قضت على التهديدات واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن الهجوم. لكنها أكدت أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى متمركزة ومستعدة لحماية القوات الأمريكية.



من جهتها، اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في مضيق هرمز وشنّ ضربات على «مناطق مدنية» في جنوب البلاد، مؤكدة أنها ردّت عليها باستهداف سفن عسكرية أمريكية.



وكان الرئيس دونالد ترمب أكد للصحفيين مساء الأربعاء أن الجانب الأمريكي «أجرى محادثات جيدة جدا خلال الـ24 الساعة الماضية»، مرجحاً التوصل إلى اتفاق سريعاً، إلا أنه كرر تهديده باستئناف القصف إذا رفضت طهران الامتثال لمطالب واشنطن.



يذكر أنه قبل تبادل إطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية ليل أمس، أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نبرة متفائلة، معتبراً أن «الهدنة الحالية بين البلدين ستتحول إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد».