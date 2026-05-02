جدّد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الدعوة للمواطنين السودانيين في دول المهجر بالعودة الطوعية والاختيارية إلى العاصمة القومية الخرطوم، مؤكداً أنها



باتت «آمنة ومستقرة». جاء ذلك لدى تفقد إدريس، مساء أمس الجمعة، الساحة الخضراء بالخرطوم برفقة والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم (السبت).



وأشاد رئيس الوزراء السوداني بالجهات التي ساهمت في إعادة تأهيل الساحة الخضراء بعد أن تعرضت كغيرها من المرافق العامة للتخريب المتعمد من قبل قوات الدعم السريع.



ولفت إلى أهمية الساحة الخضراء مرفقاً عاماً ومتنفساً ترتاده الأسر بكثافة وساحة لإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، موجهاً بمواصلة أعمال التأهيل الجارية خصوصاً تأهيل المضمار وصالة الألعاب الرياضية.



ويشهد السودان حرباً منذ منتصف شهر أبريل من العام 2023، إذ اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.



ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح نحو 12 مليون شخص جراء الصراع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.