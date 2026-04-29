أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الأربعاء) أن بلاده بانتظار تحديد موعد من قِبَل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات مع إسرائيل، مؤكداً حرصه في كل خطوة متصلة بالمفاوضات على التنسيق والتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة.



وقال عون خلال استقباله وفداً من الهيئات الاقتصادية: في كل خطوة اتخذتها في ما يتعلق بالمفاوضات كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام، أما بالنسبة للانتقادات بأن لبنان وافق من خلال البيان الأمريكي الذي صدر على إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءتها على لبنان، فأقول إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وهو نفس النص الذي اعتمد في نوفمبر 2024 والذي وافق عليه جميع الأطراف في حينه وهو بيان وليس اتفاق، لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات.



تدمير القرى الحدودية



وأضاف: نبذل كل جهد ممكن للوصول إلى حل للوضع الراهن بعيداً عن العنف والدماء، وهذا الحل يتحقق بالمفاوضات، مشيراً إلى أنه إذا اعتقدت إسرائيل أنها من خلال الانتهاكات وتدمير القرى الحدودية، بإمكانها الحصول على الأمن، فهي مخطئة، لأنها جربت ذلك قبلاً ولم يؤدِ ذلك إلى نتيجة.



وأشار إلى أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحمي الحدود هو عندما تكون الدولة اللبنانية بكامل قوتها موجودة في كامل الجنوب وحتى الحدود الدولية.



ولفت إلى أن على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات، مبيناً أن هناك صعوبات كثيرة تعترضنا لتحقيق الاستقرار، ونعمل قدر المستطاع للتخفيف من تبعات الاعتداءات العسكرية على لبنان، ونقوم باتصالات مكثفة من أجل ذلك، فلا يجوز أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على حالها بعد إعلان وقف إطلاق النار.



دعم أوروبي وعربي للبنان



وشدد بالقول: «نحن الآن بانتظار تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات»، مبيناً أن دول الاتحاد الأوروبي بأسرها والدول العربية دعمت خيار لبنان للمفاوضات، وهناك إجماع على مستوى الشعب اللبناني، وخصوصاً أهل الجنوب، على ضرورة الانتهاء من الحرب.



وأكد عون أن الملف اللبناني بات اليوم على طاولة الرئيس الأمريكي، الذي يحمل مكانة خاصة للبنان، وقد أشاد خلال الاتصال الهاتفي بيننا بشكل مؤثر بلبنان وشعبه، وهذه فرصة لنا اليوم علينا الاستفادة منها للعبور ببلدنا الى شاطئ الأمان والسلام.



من جهة أخرى، نقلت قناة 12 الإسرائيلية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله: طلبت من نتنياهو العمل في لبنان بحذر أكبر وعدم إسقاط مبانٍ، فذلك يضر بصورة إسرائيل، مضيفاً: نعمل لمنع انهيار وقف إطلاق النار في لبنان خلال الأسبوعين القادمين وما بعدهما.



ترمب يحب لبنان وشعبه



وأشار إلى أنه يحب لبنان وقيادته والمشكلة هي حزب الله، مبيناً أن إيران دمرت لبنان من خلال ذراعها حزب الله.



ولفت إلى أن لبنان يمكن أن يعود كما كان عندما ننهي الأمر مع إيران ثم حزب الله بالنتيجة.



في المقابل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير: قد يطلب منا البقاء داخل الخط الأصفر في لبنان حتى ضمان أمن سكان الشمال لأمد طويل، مضيفاً: نواصل القتال في لبنان ونعمل على ضمان تعميق الإنجازات العسكرية وحماية قواتنا ولن نسمح بوجود جيش على حدودنا ولا تراجع للعمليات العسكرية.