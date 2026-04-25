على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار في لبنان، جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان الجنوب اللبناني من العودة إلى 59 قرية.



وحذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على «إكس»، اليوم (السبت)، سكان جنوب لبنان من التحرك جنوب خط 20 قرية ومحيطها، وعدم الاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي.



وطلب المتحدث من السكان عدم العبور والعودة إلى 59 قرية في الجنوب منها البياضة، وشاما، وطير حرفا، وأبو شاش، والجبين، والناقورة، وظهيرة، ومطمورة، ويارين، وأم توته، والزلوطية، وبستان، وشیحین، ومروحين، وبنت جبيل، وعيتا الشعب، وحنين، ویارون، ومارون الرأس.



في غضون ذلك، تعرّضت بلدة حولا الجنوبية لقصف مدفعي إسرائيلي، وسمعت انفجارات في بلدة الخيام، وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.



وأكد شهود عيان تحليقاً لطائرات مسيَّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفوق مدينة بعلبك شرق لبنان وقرى المنطقة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أنه أقام «خطاً أصفر» فاصلاً في الجنوب اللبناني على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة.



يذكر أن المواجهات الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله اندلعت في الـ2 من مارس بعدما أطلق الحزب صواريخ نحو شمال إسرائيل رداً على مقتل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي خلال الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير الماضي.