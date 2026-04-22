كشف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أن بلاده طلبت من تركيا استضافة لقاء يجمع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى إعادة إحياء محادثات السلام المتعثرة.



وأعلن أندريه أن أوكرانيا مستعدة لدراسة أي مكان آخر غير روسيا البيضاء أو روسيا لعقد اجتماع مع بوتين، وهو ما يسعى إليه زيلينسكي منذ فترة طويلة من أجل الإسراع في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ولم يفصح الوزير الأوكراني في تصريحاته، اليوم الأربعاء، عن موقف أنقرة من هذا المقترح.



في غضون ذلك، أفادت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، بأن جزءاً من بناية سكنية انهار في منطقة سيزران الروسية الواقعة على نهر الفولجا عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وأعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين جراء انهيار المبنى في مدينة سيزران الروسية نتيجة هجوم مسيرة أوكرانية، إضافة إلى عدد من الإصابات.



وكثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في وقت توقفت فيه محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع انشغال واشنطن بالصراع مع إيران.



وتضم مدينة سيزران مصفاة نفط كبرى، وتبعد حوالى 1,000 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.



بالمقابل، وقعت انفجارات عدة في الجزء الخاضع لسيطرة السلطات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا، حسبما أعلن رئيس الإدارة الإقليمية التابعة للسلطات الأوكرانية، إيفان فيودوروف.



وكتب فيودوروف عبر «تليغرام»: «انفجارات في مقاطعة زاباروجيا».



ودوت صفارات الإنذار في الجزء الذي تسيطر عليه كييف في مقاطعة زاباروجيا.