شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن أمن مصر المائي هو قضية وجودية وأولوية قصوى بالنسبة لمصر، مؤكداً أن مصر لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية.

وأكد السيسي، خلال استقباله كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، اليوم (الإثنين)، على جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ورفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار بدول المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، تناول اللقاء التطورات في السودان، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود والمساعي اللازمة لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

وقال متحدث الرئاسة السفير محمد الشناوي إن السيسي رحب بتعهد المجتمع الدولي بمبلغ مليار ونصف المليار يورو خلال مؤتمر برلين الذي عقد أخيرا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان، كما أكد على الرؤية المصرية تجاه الأزمة السودانية، القائمة على ضرورة ضمان سيادة ووحدة السودان.

وشدد السيسي على رفض التدخلات الخارجية ومحاولات النيل من أمنه واستقراره أو إحداث فراغ سياسي به، منوهاً بانخراط مصر النشط ضمن الآلية الرباعية لوقف الحرب وتدشين مسار سياسي يقود إلى حل سلمي مستدام للأزمة.

ومن جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي بمواقف مصر الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق الوثيق مع مصر ودول الرباعية في هذا الإطار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء بحث مستجدات الوضع في لبنان، حيث أثنى السيسي على المجهود الذي بذله الرئيس ترمب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وتناول الاجتماع كذلك عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين مصر والولايات المتحدة، حيث أعرب السيسي في هذا السياق، عن ترحيب مصر باتفاق الحكومة الكونغولية وحركة M23 على توسيع الآلية الإقليمية المشتركة المعززة لرصد وقف إطلاق النار الموقع أخيرا، مؤكداً دعم مصر للجهود الأمريكية في هذا الصدد.

وبحسب البيان المصري، عكس اللقاء استمرار توافق الرؤى المصرية- الأمريكية حول ضرورة خفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية لمختلف الأزمات الإقليمية.