أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، عزمه دعوة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض لإجراء أول محادثات ذات معنى بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983 ومن قت طويل للغاية.



وقال ترمب في منشور على منصته تروث سوشيال: «الجانبان يريد أن يرى السلام، وأعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة»، وذلك بعدما أعلن اتفاق الجانبين على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.



من جهته، رحَّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم، بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بين إسرائيل ولبنان، معتبراً أنه مطلب لبناني أساسي سعت إليه بيروت منذ الأيام الأولى للحرب، وكان الهدف الرئيس خلال لقاءات واشنطن التي عُقدت الثلاثاء.



وهنّأ سلام في منشور على منصة «إكس» جميع اللبنانيين بهذا التطور، مؤكداً تضامنه مع عائلات الضحايا، ومع الجرحى، إضافة إلى المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم، معرباً عن أمله في تمكينهم من العودة في أقرب وقت ممكن.



ووجه رئيس الوزراء اللبناني الشكر إلى الجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية ومصر وقطر والأردن.



في المقابل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار في لبنان دون تصويت المجلس الوزاري المصغر عليه.



وأبلغ نتنياهو حكومته أن القوات ستبقى في جنوب لبنان، مؤكداً لهم أن الرئيس الأمريكي ترمب طلب وقف النار في لبنان وهو استجاب.



بدورها، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش سيواصل خلال فترة وقف إطلاق النار الحفاظ على مواقعه في جنوب لبنان، فيما ذكر مسؤول آخر لوكالة رويترز أن الجيش لا يخطط لسحب قواته من جنوب لبنان خلال أي وقف لإطلاق النار.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش قد يسعى لتحقيق ضربات إستراتيجية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.